統計過去一周整體固定收益型ETF資金淨流入90.4億美元，除新興市場外的地區均維持淨流入，其中主要流入美國債券型ETF有84.8億美元，全球債券型ETF淨流入9.1億美元，歐洲債券型ETF淨流入2.3億美元，新興市場、新興當地貨幣型債券ETF轉為淨流出，分別有2.6億、0.9億美元，資金防禦配備，相對看好美政府債基金及伊斯蘭債基金。

以投資信評類別觀察，高收益債券ETF近一周淨流入幅度降低至增加9.3億美元，投資等級債ETF淨流入大幅攀升至82.4億美元。富蘭克林證券投顧分析，債券部位納入跟股市相關性低且波動較低的美國政府債券型基金（GNMA）及伊斯蘭債券型基金，作為投資組合中的防禦配備。

富蘭克林證券投顧指出，近期全球疫情二度復發跡象，各國面臨經濟重新開放的政治壓力，預估再度大範圍封鎖經濟可能性不高，但可能會加強社交距離或重啟部分限制禁令，影響復甦動能，及國際地緣政治緊張情勢加劇，可能成為獲利了結藉口，所幸主要央行延續低利寬鬆，市場資金充沛，有助收斂下檔風險，現階段債市布局，聚焦趨勢題材、債信品質佳、具備政策支持。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪．科弗指出，伊蘭債市過去5年波動度僅約2％，因集合大量高品質發行人及特定、具流動性的投資人，預期這種低波動度將延續下去。面對金融市場不確定性，包括未解決的地緣政治事件、貿易衝突、已開發國家景氣疲弱等，考量伊斯蘭債低波動、與其他債券資產低相關性和下檔風險低的特色，納入配置將有助降低風險並分散投資組合。

(工商 )