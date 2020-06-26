台灣每年廚餘回收逾59萬公噸，相當驚人，中原大學學子開發「居家製肥機」和抑臭酵素包，家庭廚餘可無臭密閉放置在居家空間內，方便又簡單使用。

處理食物耗損造成的碳排放量，為環境帶來的負荷日益倍增，依據環保署統計，台灣一年廚餘回收量超過59萬公噸，數量驚人。中原大學學子陳世成及曾鈺婷意識到該環境議題的重要性，參加教育部青年發展署「U-start創新創業計畫」，在中原大學產業加速器暨育成中心輔導下創立「環意有限公司」，開發專利「RE Green居家製肥機」與抑臭酵素包，期望帶動環境永續，共同達到食物零廢棄。

部分民眾常常將廚餘直接露天堆放變成堆肥，但最近氣候濕熱，廚餘堆肥反而成為環境惡臭的源頭。「RE Green居家製肥機」外表如同具有設計感的小型垃圾桶，裡面放置抑臭酵素包，抑臭酵素包外包裝是生物可分解包裝紙，裡面是除臭菌種、稻殼、咖啡渣、米糠、骨粉等混合而成，無臭密閉放在家中，可讓家戶廚餘輕鬆轉換為肥料。

環意有限公司屢次參與展覽、競賽並榮獲獎項，在國際市場上嶄露頭角，今年5月「RE Green居家製肥機」獲得「國際設計大獎2020 A Design Award」永續產品綠色設計銅獎的肯定，近期預計於嘖嘖募資。

(旺報 )