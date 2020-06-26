日本女學生返日後無症狀確診，台灣應做廣篩或普篩的聲音再起，但中央流行疫情指揮中心仍無擴大篩檢的打算。台大公共衛生學院院長詹長權認為，台灣只有被動採檢，必有無症狀感染者漏掉。外界百思不解，國內疫情減緩，且檢驗能量充足，卻未積極規畫做社區普篩，陳時中所帶領的防疫國家隊到底在怕什麼？台灣不是以超前部署自豪嗎？

雖說指揮中心5月29日曾宣布，國內COVID-19(新冠肺炎)疫情已趨穩定，且檢驗量能日益提升，考量民眾因緊急情況、工作及出國求學等因素，而有自費檢驗新冠肺炎的需求，指揮中心再度放寬適用對象，有檢驗需求民眾，可至指定院所進行自費檢驗，而自費檢驗多達7千元，對一般民眾負擔不小。

外界多次疾呼籲由政府在社區做普篩，才能揪出潛藏在社區的無症狀患者，但中央流行疫情指揮中心始終堅持，精準檢驗才符合台灣的利益，不過，被詹長權形容為日本女學生「台灣第一個被他國確診的COVID-19案例」，也提醒我們對社區普篩這件事，有重新思考的必要。

在政府未做社區普篩，台大公衛學院與彰化縣衛生局合作新冠病毒血清抗體檢測，進行COVID-19病毒血清學調查，詹長權日前在臉書上表示，這個「超超前防疫」的作法是全台防疫典範，也是下一階段精準公衛防疫必備的防疫資訊。

本月中旬在彰化縣社頭鄉社頭國小的第一場COVID-19抗體檢測，他觀察，現場來了許多海外回國居家檢疫的年輕學子，她們一個個伸出手給醫檢師抽血時爽快的舉動和堅定的眼神，提醒我們人民是多麼期盼想知道自己在這次COVID-19大流行中是否有被新冠病毒感染過？

詹長權指出，不管這感染是發生在國外還是國內，讓人民知道感染病毒的情況和COVID-19在社區傳播的情形，是政府的責任也是公共衛生應該做的事，彰化縣政府和彰化縣衛生局這件是做得對、做得好！

(中時電子報)