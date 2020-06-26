「開喜婆婆環境志工團」利用晨起運動時或假日到校園進行綠美化工程。（陳怡君提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣梅山鄉太平國小築夢團隊結合社區力量關懷學生，共創太平榮耀。（嘉義縣政府教育處提供／張毓翎嘉義傳真）

教師陳張秀琴依據孩子興趣發展不同的特色，每班都碩果纍纍，獲得豐富的學習成果。（嘉義縣政府教育處提供／張毓翎嘉義傳真）

今年度教育部杏壇芬芳獎得獎名單公布，其中一個獲獎單位，可謂「千歲團」！來自嘉義縣竹崎鄉圓崇國小的「開喜婆婆環境志工團」，由團長李寶玉帶領10多位平均年齡70歲的婦女，將校園閒置空地開闢成各式花草園，及設置饒富教育意象的環保裝置藝術，提供社區老小一個優質的休憩環境。

「開喜婆婆環境志工團」2年多前在校長陳怡君號召下成立，她們秉持一顆感念前人建造校園的心，與造福社區老小的信念，利用晨起運動時或假日到校園進行綠美化工程，造就校園內的快樂農場、玫瑰花園、仙人掌園、藥用植物園等。

圓崇國小在校方與志工團隊的用心營造之下，假日還有網美來拍照打卡。這群開喜婆婆把校園維護，當運動強健身體，更把它視為自家後花園；志工阿珠媽媽說，獨樂樂不如眾樂樂，她喜歡帶親友來學校欣賞她的作品，若得到大家的稱讚，覺得十分光榮。

陳怡君說，環境如無聲的老師，潛移默化引導孩子發展與學習，此外，好的戶外場域能有效吸引學生增加戶外活動時間，連帶對學校推動健康促進也助益良多，這群開喜婆婆在學校服務的身影，無形中成為學生服務學習的最佳典範。

嘉義縣政府教育處長陳添丁說，今年教育部杏壇芬芳獎，嘉義縣共2校1師獲得，分別為太平國小逐夢團隊、圓崇國小開喜婆婆環境志工團及中埔鄉立幼兒園教師陳張秀琴，感謝每位為教育工作默默耕耘的獲獎人員。

(中時 )