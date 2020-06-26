民眾黨不分區立委高虹安表示，對台中市和平區長補選，民眾黨積極諮詢適合人選，不只藍綠，也有「白色力量」的選擇，讓選民選出更優質的區長建設和平區。（盧金足攝）

台中市原住民自治區和平區長林建堂去年6月經監察院彈劾通過並送公懲會，公懲會日前公告林建堂撤職並停止任用一年。（盧金足攝）

台中市原住民自治區和平區長林建堂去年6月經監察院彈劾通過並送公懲會，公懲會日前公告林建堂撤職並停止任用一年，市選委會將於8月22日補選，民眾黨不分區立委高虹安表示

，民眾黨已展開徵詢人選作業，將投入和平區長補選，首見藍綠白最高海拔的選戰將在台中開打。

和平區位於台中市的東北角，是台中市廿九區面積最遼闊的第一大區，該區因地勢較高，海拔在1000至3000公尺間，共有梨山、博愛、天輪等八個里，選舉人人數近九千人。

和平區長補選競爭激烈，傳出有意參選者眾，包括這屆參選和平區長飲恨的張瑞宏、前台中縣議員陳文書、代表羅清輝、林建堂妻子林蔣雪霞、前自由里長吳萬福、曾參選市議員的黃永光等人。

民眾黨不分區立委高虹安，近幾個月來密集到中彰投與基層座談，以每周到台中多次頻率，積極布局台中，對和平區長補選，民眾黨正積極諮詢適合人選，不只藍綠，也有「白色力量」的選擇，讓和平區選民有更優質區長建設和平區。

高虹安表示，下周就將展開徵詢參加和平區長補選的人選，民眾黨一定會派出選將參選，派出「正直、誠信、專業」的人馬，為爭取民眾黨插旗和平區，屆時台北市長、民眾黨主席柯文哲一定會來輔選，以首都台北的行政經驗，打造和平區的榮景。

國民黨台中市黨部主委林敏霖指出，正評估人選，包括林建堂妻子林蔣雪霞是否代夫出征，及公所退休、曾任里長的吳萬福，爭取選民認同，贏得和平區長選舉。

民進黨台中市黨部主委李天生說，民進黨未計畫推派人選，但會與非國民黨籍合作，現以國小退休主任黃永光為可能目標人選，結果為何，還要進一步協商。

民政局長吳世瑋指出，林建堂涉及準收受賄賂罪及背信罪，經監察院彈劾通過並送公懲會，公懲會公告林建嘗撤職並停止任用一年，依法規規定，由市府派員代理且代理人員應以山地原住民為限，經通盤考量，派任具行政經驗的民政課古志偉暫代理區長至補選完成、新任當選區長公告當選並宣誓就職前一日為止。

(中時 )