文化部長李永得端午假期赴台北市立美術館參訪《江賢二：回顧展》及《布列松在中國：1948-1949｜1958」》，與館長林平、藝術家江賢二、策展人蘇盈龍等交流，這也是李永得上任部長後首次參訪北美館，希望藉此鼓勵藝術家、策展人，並關心台灣當代藝術的推動。

李永得部長表示，藝術家江賢二的畫作在繽紛色彩中散發溫暖的氣息，讓觀者細細體會其作品語彙及美感氛圍，自旅居紐約迄回台後，持續豐沛的創作量更令人折服。江賢二則回應指出，，創作者跟自己的家鄉連結，能觸發更多爆發力，「我是用藝術表達對台灣的感情！」

在參觀法國攝影大師布列松攝影作品展時，李永得表示，布列松的紀實攝影呈現中國1948至1949年及1958年的情景，自攝影的角度呈現當年人民的生活實景和苦難。他並憶及自己擔任記者時，曾在1987年解嚴後成為首批赴北京採訪的媒體人，此次展覽喚起當時的記憶，而這也是攝影文化資產寶貴之處，讓不同時空的觀者透過作品與自身生命經驗連結。

李永得一行還包括財團法人公益平台文化基金會創辦人嚴長壽及董事蘇一仲、國家表演藝術中心董事長朱宗慶及NSO國家交響樂團總監呂紹嘉等人。

(旺報 )