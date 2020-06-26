教育部26日在桃園機場第一航廈接機大廳啟用境外生報到單一櫃檯，並由教育部與學校人員在機場輪值。教育部高教司司長朱俊彰表示，今天預計有8名同學入境，分別是下午3點55分和8點的班次；其中7位是從香港機場起飛，1位是澳門機場起飛，8人都是港生。

截至目前統計，同意入境名冊人數預計8人，明（27）日無人入境；另至今日為止核准入境名冊人數是62人。

朱俊彰表示，境外生報到櫃檯目的在確認學生入境後順利銜接交通接送到防疫旅館，避免境外生四處散開造成防疫破口。教育部及學校輪值人員均參照CDC標準，比照機場的旅客服務櫃檯、防疫旅館的接待櫃檯等防護措施，提供全程配套口罩、手套，並備有酒精、護目鏡，且定時消毒櫃檯；每日輪值前，也會由教育部輪值人員指導協助完成自我健康防護。

朱俊彰表示，依指揮中心同意發布的境外生返台就學相關配套措施，境外生下機後，須先由機場檢疫人員確認無發燒或疑似相關症狀後，並經通關入境程序，始出關來到入境大廳。此時境外生須依告示牌前往教育部與大學共同輪值的單一櫃檯報到，再由輪值人員引導搭乘機場防疫車隊或學校防疫專車，前往防疫旅館。

朱俊彰表示，境外生到達防疫旅館後，須有學校人員在現場協助入住、告知防疫相關事宜，領取防疫包；並在居家檢疫14天期間，定時與境外生聯繫關懷健康狀況並回報地方政府窗口。結束居家檢疫後，即可返校就學。

(旺報 )