前總統馬英九籲蔡政府讓兩岸重回九二共識基礎，總統府回應，歷史已翻向新的一頁。馬辦今發文質疑蔡政府為何不主動終止ECFA？民進黨發言人顏若芳今表示，馬前總統可能近日對於國民黨正逐步發現，過去馬前總統的兩岸路線造成台灣在經濟政治上的影響，遂使國民黨失去台灣人民的支持而感到憂慮。

顏若芳表示，民進黨呼籲馬前總統，可用開放的心情接納台灣人民的最新民意，面對美中貿易情勢的變化，周邊區域國家情勢的改變，尤其馬前總統出生地香港在中國政府強壓介入下，整體情勢已經有很大的變化。

馬辦指出，總統府指國人期待走向世界是時代所趨，既然蔡英文總統曾痛批ECFA是「走向中國」、「包著糖衣的毒藥」、「喪權辱國的不對稱條約」，如今蔡總統已完全執政4年，而且又以817萬高票連任，何不展現辣台妹「抗中保台」的勇氣與魄力，主動終止ECFA這項「九二共識」的產物，「翻過一頁」走向新的時代。

(中時 )