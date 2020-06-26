仍在世界各國肆虐的新冠肺炎，具體傳染途徑醫界仍沒有定論，一位何姓網友在臉書上指「蚊蟲是第三病毒傳播者」，被警方依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》移送台北地檢署，檢方偵查後，認定何男誤解病媒妏蟲的常識，雖然未經查證，卻沒有明知不實傳播的犯行，將何男不起訴處分。

何姓網友是4月7日下午，在自己的臉書上發出「第二個冠狀病毒吹哨人向全人類發出警告，天氣漸漸熱，新冠肺炎還沒有結束..武漢病毒研究所的所長向全國人民發出警告：蚊蟲將是人類第三病毒傳播者，一旦傳播了全球60多億人，3分之2的人都要深受其害...」等內容。

警方認為，何男的發文是足生損害於公眾的假消息，約談到案後移送北檢偵辦。

何男在偵查中否認散播假消息，並強調他以為蚊蟲會散布病毒是「常識」，所以，朋友透過Line傳來的文章，就被他轉貼給其他朋友分享，不知道是假訊息。事後因媒體報導知道並非如此就刪文，純粹是出於好意提醒朋友的心理，並非惡意散布謠言。

檢方則認為，台灣事實查核中心在4月10日發布報告，證實「蚊蟲會散布病毒」是假訊息，並有媒體加以報導，何男是在4月7日發文，是否知道為假訊息，並非無疑慮。難認何男有明知為不實卻還是散布的犯行，也無任何積極證據不採何男的辯詞，因此依罪證不足，將何男不起訴處分。

(中時 )