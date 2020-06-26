總統府明天重新對外開放民眾參觀，總統府秘書長蘇嘉全也在當天上午9時於敞廳，親迎參觀民眾；在「府－遇見」展區，民眾可以透過擴增實境AR的新技術與虛擬的總統互動，並用QR Code得到與總統互動過程的影片。

為了邀請民眾參觀重新對外開放的總統府，蔡英文總統與副總統賴清德日前一起召開記者會邀請；總統府今天表示，一樓常設展於重新布展後，明天將以嶄新面貌重新對外開放民眾參觀，開放時間為當日上午8時至下午4時。

由於還在防疫期間，總統府也提醒，因應防疫需求，由於總統府內參觀不易維持社交距離，參觀民眾入府時須量測體溫，並簽名切結健康聲明全程攜帶口罩。

這次重新開放的策展主題「世界的台灣，人民的總統府」，融合了「世界」與「台灣」的意象，也是過去4年主題「我們的時代，人民的總統府」的延伸。值得注意的是，在「府－遇見」展區。

當天舉辦「中華民國總統府」官方LINE帳號的好友募集活動，只要出示手機加入「中華民國總統府」好友畫面，即可獲得紀念小物，數量有限，送完為止。

開放民眾參觀區域從總統府一至三樓，包括敞廳、大禮堂、常設展「府－建構」、「府－日常」、「府－聲音」、「府－遇見」、「府－時代」、「府－想像」、「府－印象」及「府－我在」、「建築百年攝影特展」、郵局、紀念品中心及南北苑庭園。

(中時 )