美中緊張加劇之際，台海上空也佈滿烏雲，近期大陸軍機頻繁進入台灣空域，其密集程度已經引發美國對台海安全的高度關注。美觀察人士認為，台灣是美中最根本分歧所在，可能引爆美中軍事衝突，如果發生第3次世界大戰，最有可能的熱點就是台灣。

大陸軍機近期頻繁進入台灣西南空域的防空識別區，連同26日已是本月以來第9次，國軍戰機升空依標準程序廣播驅離，美軍EP-3E白羊座電子偵察機今晨也再現身巴士海峽。

《美國之音》指出，大陸軍機出現在台海次數之密集極不尋常，如果這種情況持續，台海發生衝突的風險也會增加。新加坡國際戰略研究所亞太安全資深研究員格雷厄姆(Euan Graham)認為，大陸在台灣、南海、東海及中印邊境等多個場域同時採取咄咄逼人的軍事作為，是北京「戰略性機會主義」的表現，顯示它對發生風險有「高容忍度」，對於自己在印度或其他地方越來越不受歡迎也毫不在乎。

大陸國防部發言人吳謙周三公開警告，「美方頻繁打台灣牌，想通過『切香腸』的方式來危害中國的主權和領土完整，這完全是癡心妄想。」

在大陸的軍事壓力加大之下，華盛頓智庫大西洋理事會安全戰略中心副主任克羅尼(Matthew Kroenig)認為，目前美台之間最重要的合作領域是軍事和防務，「如果發生第3次世界大戰，最有可能的熱點就是台灣」。

任職喬治城大學外交學院政府系教授的克羅尼說，雖然美國對台灣有安全承諾，但那不是正式防禦條約，大陸可能認為它比美國對日本和韓國同盟條約的承諾要來得更弱。

曾於五角大廈和中情局任職的克羅尼專長是軍控事務，對大陸的軍力發展極為注意。他周三在全球台灣研究中心一場網路討論中指出，近年來大陸軍力大幅擴張，反艦導彈及潛水艇等會讓美國更難以防衛台灣，因此美台應該在防務上增加合作，協調彼此的策略與能力，確保台灣發展的軍事能力足以讓大陸難以對台動武。

克羅尼在其最近發表新書《重回大國競爭：從古老世界到美國與中國的民主和威權對比》(The Return of Great Power Rivalry: Democracy Versus Autocracy from the Ancient World to the U.S. and China)中提到，許多民主國家原都是規模較小，但後來都有「爆發性力量」而增長到更大的規模，例如古希臘的雅典、羅馬，甚至美國本身都是如此。因此他在書中故意帶挑釁意味地寫道：「台灣的長期遠景可能甚至比中共更好」。

(中時電子報)