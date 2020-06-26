瑞城國小參訪瑞風無毒農場，體驗一日農夫。（大里區農會提供／黃國峰台中傳真）

瑞城國小參訪瑞風無毒農場，開放採收，各個大豐收。（大里區農會提供／黃國峰台中傳真）

何謂無毒農業？大里區農會舉辦四健推廣教育你農我農作業組至瑞風無毒農場參訪研習，場長葉秋風表示，無毒防治病蟲害最大的挑戰，就是對病蟲的習性要充份掌握，在不斷的嘗試中求進步。

推廣農業教育，大里區農會四健會到大里瑞城國小成立你農我農作業組，日前參訪瑞風無毒農場，開放小朋友採地瓜葉及小黃瓜，個個滿載而歸，但也汗流浹背，覺得當農民不簡單。

68歲的場主葉秋風解說農場內蔬果無毒栽培要領，表示無毒防治病蟲害最大的挑戰，就是對病蟲的習性要充份掌握，才能達到防治病蟲害最好的效果，從不斷的試驗中一點一滴的累積經驗，才能夠有所進步成長。

葉秋風當場示範噴黃色黏虫膠於保特瓶，而生化科技防蟲利器的「性費洛蒙」則是吊掛於田間，用以吸引雄蝶使其不能傳宗接代，而無毒資材的使用，需配合時間才能發揮最大功效，如苦練油、蘇力菌的使用必需在太陽下山後，而哪些季節適合種植何種作物也必須充份了解，種對季節、作物成長才會好吃，口感也才會可口。

(中時 )