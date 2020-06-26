由蔡黃汝（豆花妹）、程予希、陳敬宣、臧芮軒及喬雅琳主演三立新八點華劇《我的青春沒在怕》將於7月15日上檔，近日逢畢業潮，劇組正巧拍攝一場畢業劇情，豆花妹回憶當年畢業典禮中的水球仗，自己年少不懂事，認為教官管太嚴、時常糾正同學，畢業前夕「卯足勁的丟教官跟老師，實在太開心」。不過豆花妹感慨當時沒有好好跟同學拍照留念，如今只能回憶。

程予希則回憶，當年學校教官非常嚴謹兇悍，男同學也很怕教官，畢業典禮當天竟看到「教官被男同學圍毆」，後來才知是打鬧，讓程予希超震撼。不過她遺憾說，因為家裡開早餐店，家人忙到沒出席她畢業典禮。而當時程予希自組樂團，常到各地參加比賽，當時畢業典禮一結束，立刻衝到錄音室錄Demo到隔天早上，中間一度累到快彌留，笑說當時年輕很熱血。

臧芮軒回憶大四時在聯合報實習當培訓主播、同時在學校打工，每天開車來回台北、新竹很累也很瘋，而畢業前夕課都修完，常和友人去夜店玩，當時她在廁所親眼看見「四腳獸」，笑說當時邊看邊笑長知識。

喬雅琳想起，花了數月寫畢業歌，結果畢業典禮當天重感冒燒聲，讓樂團無法表演，此外計畫許久的澎湖畢業旅行，排了許多行程，結果一到澎湖立刻扭傷腳，什麼都不能玩，直笑說自己是「衰女」。陳敬宣過去大學讀夜間部，過去沒參加過畢業典禮，這回因拍戲第一次穿上畢業學士服，感謝劇組讓她圓夢。

陳敬宣（左起）、程予希、蔡黃汝、喬雅琳、臧芮軒戲裡開心拍畢業照。（三立提供）

《我的青春沒在怕》搭上近日畢業潮拍攝畢業劇情。（三立提供）

(中時 )