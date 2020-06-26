正逢端午節連假，想必家家戶戶在接下來的一段時間都要把吃剩的粽子消化完，除了最普遍的肉粽外，許多人也喜歡在夏天吃個冰冰涼涼、口味香甜的鹼粽，不過有近日衛生局發現有業者在鹼粽裡違法添加「硼砂」，吃多了恐導致不孕，更嚴重還會造成腎功能衰竭，甚至休克死亡。

鹼粽又稱鹼水粽，使用泡過鹼水的糯米製成，和普通粽子不同的是，它外觀呈半透明的金黃色，口感軟嫩，而且味道還是甜的。根據《hello醫師》報導， 近日新北市政府衛生局抽驗粽子攤商，送驗發現業者添加違法的成分硼砂（Borax），函送檢方偵辦。硼砂能夠增加韌性、脆度，改善食品的保水性和保存性，也能作為防腐劑使用，而加入鹼粽則能增加口感及防止粽葉沾黏。

硼砂被美國食品藥物管理局（FDA）明定禁止作為食品添加劑，因為當人食用完硼砂後，會轉成硼酸，累積在體內久了變對身體有害，恐破壞中樞與消化系統、妨礙消化酵素作用、抑制營養吸收，造成體重減輕等，也早被台灣禁用。

食用硼砂後恐造成：刺激皮膚、眼睛及呼吸道；消化系統出現問題，嚴重更會導致不孕症、腎功能衰竭，甚致休克死亡。美威斯康辛而同醫院更指出，兒童只要攝取 5 克硼砂，就恐危害身體，甚至致命。

回到鹼粽身上，除了不肖業者添加硼砂外，大多數的業者都是添加三偏磷酸鈉的合法食品添加劑，不過鹼粽也不宜吃太多，除了糯米本身不易消化外，通常吃鹼粽又會加糖，熱量也不少。

(中時電子報)