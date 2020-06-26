台中市69歲楊姓婦人的兒子白天上班，近來房子裝修，楊婦獨自爬上摺疊梯，卻不慎摔落，無法動彈，鄰居聽見巨大聲響，立刻查看並報警，警消抵達緊急破門查看將婦人送醫，家屬對警消救護的熱心協助，不斷表達感謝。

台中市警三分局正義派出所指出，接獲民眾報案指稱，南區五權南路某巷內有婦人在家發生意外，要救護人員協助就醫，在取得家屬同意後由消防破門，於屋內順利尋獲倒臥地板的楊姓婦人，所幸婦人僅有外傷無生命危險，由救護人員護送至醫院救治。

據鄰居表示，早上聽到樓上發出「砰」的掉落物聲響，同時間聽見有人「啊」一聲，上樓查看卻無人應門，因知道樓上白天都只有楊姓婦人一人在家，於是電話聯繫楊婦兒子，其子擔心母親在家遭遇不測，便致電119請求救護，119再致電110請警方到場協助。

因抵達時該戶大門兩道鐵門深鎖且無人應門，消防人員立即連繫楊婦兒子取得破門許可，警消救護人員立即進入屋內查看，發現楊婦倒臥屋內地板無法移動，意識清醒無生命危險，隨後由救護車護送楊婦至醫院診治。

(中時 )