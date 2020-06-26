網友貼文。(取自臉書)

前高雄市長韓國瑜被罷免後，代理市長楊明州曾在媒體前提到，過去韓國瑜所自豪的「路平、燈亮、水溝通」最基本的市政工作。但近日有住在高雄的網友指出，他連打了好幾天1999反映道路問題，但卻不見市府處理，讓他十分氣憤。

一名高雄網友在臉書社團《韓國瑜之友會(韓友會)》發文說，他打1999反映大社區嘉誠路這邊有路不平、坑洞、路邊雜草叢生等問題，至今已經10天了，但市府仍沒處理，他批評，「民進黨的代理市長楊明州市政團隊，不是說此乃最基本的市政工作？天天在做，天天開晨會？螺絲不但鬆了，還掉滿地！還是此乃高雄市民所要的環境？」他憤慨之餘還表示，之後每10天記錄發佈1次，監督民進黨的施政效率。

其他網友們則回應，「要留給陳市長用的啦！人家陳市長還沒高票當選，代理的怎敢亂動」、「忙補選沒空補路」、「只會開開會，做做秀，市政實務卻毫不用心，反正媒體都是親綠，只要媒體不報導，市民不知道就過關了」、「1999還會因為執政黨不同而效率有差異喔！真是服了我」

(中時電子報)