據日本共同社26日報導，美國迪士尼公司25日宣布，將更換位於加州和佛州主題公園內的人氣遊樂設施「飛濺山」的題材。目前飛濺山的題材來自黑人相關描述受到批評的電影《南方之歌》。以黑人少女為主人公的《公主與青蛙》將成為新題材。

東京迪士尼樂園（千葉縣浦安市）也有飛濺山。運營方東方樂園公司的公關負責人表示「正在就日本的應對進行討論」。

《南方之歌》以南北戰爭後的美國南部農場為舞台，描寫了黑人男性和白人少年之間的溫暖交流。電影於1946年上映，插曲《嘰-普-啊-迪-都-達》獲得奧斯卡最佳歌曲獎。但有意見指出影片沒有如實描寫當時的黑人與白人的關係，據稱自1980年代後半期以來再未公映。

據美國媒體報導，迪士尼從1年多前開始在內部推進更換題材的探討，由於圍繞非裔男佛洛伊德遭暴力死亡案的抗議活動蔓延而提前公布。

《公主與青蛙》2009年上映。迪士尼高管在部落格上說明稱，「新的主題是綜合性的，應對每年到訪的數百萬人的多樣性。」

(中時 )