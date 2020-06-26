夏昶的《墨竹》對屏為蘇富比香港春拍的重點拍品。（香港蘇富比提供）

端午連假，吃著飄竹葉香的粽子是兩岸端午傳統，且自古中國文人畫竹、詠竹，香港蘇富比中國古代書畫2020年春拍，便將以明代「畫竹第一人」的夏昶之作《墨竹》作為重點拍品，夏昶作品傳世不多，且多藏於海內外博物館，市場中可見的墨作品十分少見。

蘇富比亞洲區中國古代書畫部主管左昕陽表示：「本季的繪畫作品以夏昶《墨竹》對屏領銜，夏氏作竹以楷入畫，法度嚴謹，傳世稀見。」夏昶以畫竹享譽畫史，亦工楷書，此次上拍的《墨竹》對屏分別描繪一靜一動的墨竹，靜者如沐浴春露，動者似在風中搖曳。這件《墨竹》對屏，過去一直藏於日本，曾於2015年參展日本奈良大和文華館「夢見蘇州」特別展，

夏昶善於繪竹，師從王紱，當時達官貴人爭購，畫竹一枝價植一錠白銀，且聲名遠揚境外，時稱「夏卿一個竹，西涼十錠金」能令朝鮮、日本、暹邏諸國懸金爭購。夏昶與同年考中進士的張益齊名，同善作賦、畫作，但夏昶後來見張益的《石渠閣賦》自嘆不如，後來終身不再作賦；張益看了夏昶所畫竹石，也自認不如，遂終身不再畫竹。

夏昶生於盛產竹的昆山，入仕又到「竹鄉」瑞州為官，因此對竹觀察入微；他為官清廉，十分注意自己的修養，因此他愛畫竹也是因為竹融入了他自身人格與處世的情感，他的墨竹清新自然充份展現文人氣質，以國立故宮博物院所藏的《奇石修篁圖》為例，水濱修竹婷立於斜坡之上，竹桿落筆穩健，墨色潤厚，竹葉、小草挺勁鋒利，可見其運筆使墨飄灑清妍之趣。

(旺報 )