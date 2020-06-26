端午連假期間，桃園市八德警方改裝噪音車輛，強勢執法，日前晚間在中華路、永豐路等路段設置稽查點，持續配合桃園市環保局執行「取締改裝噪音車輛」勤務，期間攔查30餘部車輛中，有11件經環保局現場檢測超標；針對檢測超標車輛，環保局將製作紀錄並再依噪音管制法第11、26條裁罰，另超標車輛在期限內要至環保局再進行複檢，以期有效遏止汽、機車違規改裝排氣管歪風。

警方指出，為確保民眾生活安寧及交通安全，在轄內各個重要路段及改裝車輛易聚集的熱點，不定期設置稽查點規劃攔檢勤務，今年迄24日總計已攔查取締113輛現場檢測超標違規的噪音車輛及通報近2000輛違規改裝噪音車召回檢驗、裁罰，以防制深夜噪音車輛擾民，還給民眾安寧的環境。

八德警方表示，未來將持續辦理改裝車輛稽查取締工作，不定期於各主要路口設置攔檢點並加強線上巡邏，以防止改裝車聚集從事危險駕車行為，也呼籲民眾切勿任意改裝排氣管，製造噪音損人不利己，共同維護及營造安寧的生活環境。

(中時 )