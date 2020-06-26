根據健保署統計，106年全國白內障手術近22萬件，白內障手術已是眼科最常見的手術之一！其中，年齡超過五十歲者，罹患白內障的發生率約佔74％，超過六十歲者則增至80％，七十歲以上更高達90％的罹患率，但近年來因為智慧手機與平板電腦等3C科技產品普及的關係，導致罹患白內障病患的年齡層有下降趨勢。

眼科診所兼任主治醫師王倫奕指出，當眼球瞳孔後方水晶體由原本透明狀態轉變為混濁時，便稱為「白內障」，這時光線通過眼球投射至眼底的影像會變模糊。白內障會隨著年紀漸長惡化而影響視力，造成視力減退、降低患者對周遭清晰度與顏色深淺的識別能力，並進而影響到其日常生活。

值得一提的是，除了重度使用3C成癮者外，高度近視與中壯年罹患三高慢性病患者也是白內障早發的危險群。

王倫奕表示，白內障治療以手術為主，藥物治療效果不明顯。而決定是否進行手術治療的關鍵在於白內障的成熟度，以及視力不佳對生活的影響，一旦視力模糊程度嚴重影響到生活時，就需進行白內障手術，手術分兩部分，先是移除混濁的水晶體，接著植入人工水晶體。

眼科診所院長張朝凱醫師說明，白內障手術前，醫師會透過精密的檢查和詳細的討論來幫患者選擇合適的人工水晶體，由於人工水晶體種類很多，包括健保全額給付、自負差額與全自費等；目前健保給付的人工水晶體為透明的球面鏡片，有各種度數，可以改善近視與老花。

此外，還有自費付差額的特殊功能性人工水晶體，例如可抗藍光的黃色人工水晶體、非球面設計、矯正散光、多焦點抗老花等特殊功能設計的人工水晶體，其價格也依功能性而有所不同。

張朝凱醫師強調，沒有一款人工水晶體是全能的，建議患者在選擇人工水晶體時，以自身需求為重點，價格最貴不一定最符合患者個人需求，例如有些患者的工作性質，對視覺品質要求很高，需要高標準影像品質與視覺對比度，故比較不適合多焦點人工水晶體，而是使用單焦點非球面人工水晶體，術後再搭配眼鏡即可。

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(中時電子報)