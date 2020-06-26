高雄市長補選戰役開打，國民黨徵召高雄市議員李眉蓁出征。國民黨黨務人士表示，市長補選雖不等同於議員選舉，但希望贏得所有議員的基本盤，「先求穩再求好」，此次組織戰非常重要，近日也接到曾表態為黨一戰的高雄市議員李雅靜，替李眉蓁助選的電話錄音，期盼所有高雄市議員齊力挺李眉蓁。

眼見高雄市長補選對國民黨極為不利，國民黨黨務人士表示，國民黨在這場戰役至少要開出基本盤才不會輸，若黨內不團結，就很可能輸得很難看，後續要把議員兜在一起，共同來為李眉蓁輔選，雖然市長補選不一定等於議員的選票，但希望先拿到所有議員的基本盤，也就是71萬6588票，在從中往外擴散選票。

這位人士認為，因此這場選戰的組織戰對國民黨非常重要，期盼「先求穩再求好」，而補選投票率通常不高，衝到五成已經是極限，這次所有人都要站出來，不然國民黨下次在高雄選舉將變得非常辛苦，不能只想如何贏，要思考怎麼樣才不能輸，唯有靠彼此團結。

國民黨文傳會主委王育敏說，黨中央與李眉蓁團隊密切合作，文傳會可協助李眉蓁關於採訪、文宣影片、記者會等，組發會也會幫忙舉辦活動、助講，目前黨內青壯派立委洪孟楷等人發起的助選團，有愈來愈多人加入響應，未來將配合李眉蓁掃街拜票、站路口。

詢及黨主席江啟臣是否會親自南下替李眉蓁輔選，王育敏指出，由於主席近日將就改革委員會初步結論，和各縣市黨員進行宣講與座談，因此委由黨務主管共同分擔，未來主席一定會南下替李眉蓁輔選。

(中時 )