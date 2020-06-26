英國Quacquarelli Symmonds公司（QS）近日公布2021年全球年輕大學排名（QS Top 50 Under 50，2021），台灣共有4校上榜，名次和校數都跟去年相仿，最好名次是台灣科技大學第25名。

QS Top 50 Under 50排名是QS公司2012年首次發布，即校齡不足50年但發展迅速、表現突出的50所年輕大學，配圖是一頭小獅子，以別於它的「世界大學排名」用的雄獅圖示。近年來QS公布的年輕大學校數增加到150所。

QS於24日中午公布了2021年全球年輕大學排名，新加坡南洋理工大學連續第7年居榜首，2到10名依序是：香港科技大學、韓國科學技術院、香港城市大學、巴黎文理研究大學、香港理工大學、韓國浦項科技大學、法國索邦大學、芬蘭阿爾托大學、馬來西亞博特拉大學。今年前5名跟去年都一樣。

港校表現相當不錯，有4所大學入榜，而且都在前30，包括香港科技大學第2名，香港城市大學第4名，香港理工大學第6名，香港浸會大學第23名。澳門則有澳門大學（44），澳門科技大學（101-150）2校上榜。

台灣共有台灣科技大學（25）、陽明大學（32）、高雄中山大學（51-60）、長庚大學（71-80）4校上榜。台科大比去年跌了1個名次、陽明大學比去年上升1個名次，其他名次都跟去年一樣。

中國大陸3校上榜，分別是上海大學（51-60），廣東深圳大學（101-150）和湖南中南大學（101-150）。

(旺報 )