台灣IC設計大廠聯發科2020年第一季度合併營收608.63 億元，年增 15.44%，大幅優於先前預期，加上陸美科技戰延燒下，大陸科技產業去美化腳步預料將再掀起一波高潮，聯發科有望再度受惠，若從半導體上下游產業鏈最進動作來看，聯發科預料在Q3、Q4業績加速成長。

美國商務部5月15日加緊華為禁令，所有廠商只要是供貨含有美國技術的半導體產品與相關技術給華為，都須經過美國政府審核通過才能放行，雖該規定只點名華為，但對於大陸半導體產業的寒蟬效應不能忽視，美企勢必也面臨是否繼續與陸企進行業務往來的抉擇。

以華為來說，華為旗下海思半導體提供行動處理器晶片給華為與旗下品牌榮耀手機，除此之外，還有數據機晶片、伺服器晶片、感測器晶片，以及使用在華為推出的智慧電視等產品，若聯發科如市場預期獲得這些訂單，將能趁美企還在申請許可證的期間大幅搶市，並協助大陸科技產業自主化的腳步。

在此之前，全球IC設計大廠高通與聯發科在5G市場競爭，讓聯發科雖然推出多款5G 系統單晶片(SoC)處理器，加上各家手機廠商也打算自研行動處理器晶片，這使得聯發科初期表現不如自身預期。

不過，在原本3G、4G手機時期，聯發科就與大陸手機品牌密切合作，近期就獲得華為、vivo以及小米3大廠商青睞。

華為由暢享Z、暢享20 Pro，以及榮耀Play4都採用聯發科天璣800平台，這些手機主大中低階機型，這也是華為手機業務主要營收來源，對於聯發科來說無疑是一大利多。小米Redmi X系列，則是搭載聯發科天璣820。vivo部份， 去年推出的Reno3就是搭載天璣1000L，vivo旗下品牌iQOO Z1全球首發聯發科天璣1000+，預估iQOO Z1x也將採用天璣800。

據《Digitimes》報導，台灣封測廠透露，聯發科接下來的手機晶片訂單可能會出現季增30%以上的幅度，連帶華為禁令所空出的台積電7奈米、5奈米產能空缺，聯發科也會搶產能，讓高通沒有一點機會搶市，預料聯發科2020下半年營收將有成長15~20%前景表現。

(中時電子報)