港股於端午節後恢復交易，恒指26日低開83點，開盤已跌破100天線，跌幅曾縮至25點，高見24,756點。港股午後一度下跌243點，低見24,537點，最終收報24,549點，下跌231點，跌幅為0.9％。國指收報9,853點，下跌83點，跌幅為0.84％。

香港信報報導，個股方面，騰訊跌1.2％，成交額居首，達到87.1億港元。阿里巴巴收跌3.1％。舜宇飆漲5.4％，為漲幅最大藍籌股。中國移動收跌2.9％，為26日表現最差恒指成分股。

(工商 )