恒指收跌0.9％ 中國移動跌近3％ 18:022020/06/26 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股於端午節後恢復交易，恒指26日低開83點，開盤已跌破100天線，跌幅曾縮至25點，高見24,756點。港股午後一度下跌243點，低見24,537點，最終收報24,549點，下跌231點，跌幅為0.9％。國指收報9,853點，下跌83點，跌幅為0.84％。 香港信報報導，個股方面，騰訊跌1.2％，成交額居首，達到87.1億港元。阿里巴巴收跌3.1％。舜宇飆漲5.4％，為漲幅最大藍籌股。中國移動收跌2.9％，為26日表現最差恒指成分股。 (工商 ) #收跌 #恒指 #中國移動 #收報 #跌幅 也許您會感興趣 財經熱門新聞 慘輸台積電！陸龍頭廠3奈米落空 專家揭致命關鍵 - 財經 嚇爆！美元暴殺35％就快了 兇手竟是它… - 財經 Fed老大出手！美銀行股遭背後開槍 盤後大暴殺 - 財經 蔣爸想跑了！陸半導體自主化重挫 台積電叛將成最大希望？ - 財經 老美祭狠招對抗華為5G！ 外媒爆愛立信、諾基亞恐成囊中物 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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