今天(26)下午彰化溪湖鎮溪湖糖廠發生小火車遭撞事故，造成小火車頭當場翻覆跌落溝渠，而當時車上有一名小男童，恰巧用相機將當時畫面記錄下來，只見小貨車司機速度飛快，不聽小火車鳴笛警示聲，硬是要闖平交道，才造成這起事故發生。

小貨車不理會火車笛聲，直接往前開，造成碰撞危險事件。(畫面民眾提供／吳建輝彰化傳真)

沈爺爺的孫子恰巧將畫面拍下，他表示他們剛好坐在第一節車廂，撞擊當下大家都嚇傻，尖叫聲四起，但好在沒有人受傷，他們自己徒步走回去，撞擊前只聽到司機不斷鳴笛警示，但小貨車沒有停車的跡象，就撞下去了。

附近居民表示，因為糖廠小火車速度很慢，時速僅有十公里左右，平日車廂比較短，但假日加開最長可以到30節以上，等待時間可能將近３分鐘，認為貨車司機應該是不想等待火車通過時間，才會冒險加速搶快。

溪湖糖廠回應，事件發生後緊急調派起重機，將掉落溝渠的火車頭以及三節車廂吊起，並派遣支援車頭將剩餘的車廂拖回，而大部分民眾都選擇沿著鐵軌往回走，僅有不分民眾搭乘小火車接駁返回糖廠，並由同仁協助進行退票動作。

(中時 )