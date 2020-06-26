北市北投區陳姓整形醫師2015年7月間幫傅姓病患進行隆鼻手術，並自行施打全身麻醉藥物，手術進行中病患血氧下降至60％，但陳卻自以為能解決，延誤1個半小時就醫，導致傅腦部缺氧病變，現全身癱瘓，事後陳還竄改病歷資料，士林地檢署依業務過失致重傷、偽造文書2罪對陳姓醫師提起公訴。

48歲陳姓整形醫師專長韓式整形，臉型雕塑、隆鼻，2015年7月24日上午11時幫傅姓病患進行鼻部整形、耳後筋膜墊鼻頭手術，進行全身麻醉後半小時，傅血氧下降至60％（正常90％），陳以心肺復甦術急救，直到下午2點半，傅躺在病床上發生全身抽蓄頻率越來越高，他才請其他醫師到場協助，下午3點多才將病患送醫。

起訴指，依衛福部醫事審議委員會鑑定書，麻醉必須要有受過訓練的麻醉醫師實施，不應由執行診斷或外科手術主刀醫師執行，而且現場應有二氧化碳偵測儀，隨時監控病患呼吸狀態，但陳的診所都沒有，只有2名護士在場，已經明顯違反規定。

意外發生時，陳先打電話給醫院熟識的醫師，希望可以幫忙，但病患已腦部缺氧4至5分鐘，就會造成不可逆的傷害，引發缺氧性腦病變。

在場協助手術的呂姓護理師作證時說，發現傅心跳停止，非常緊張哭著跑出手術室，希望不要再進行手術，但陳卻說「這是本來就會發生的事」，休息一下又再進入手術房，病患下午2點多開始抽蓄，陳竟以手機聯絡其他人，確保傅送醫過程隱密，再過了30分鐘才肯撥打119通知救護人員。

陳為了掩蓋延誤就醫，竟竄改病歷資料，偽造手術時間是從下午1點開始，直到2點59分前生命徵象無異常，檢察官傳喚在場的2名護士、到場協助的醫師、行政人員作證，並依醫院腦部斷層掃描，認定整形手術導致傅造成永久的重傷害，四肢癱瘓無法自理生活，依刑法修正前業務過失致重傷害、業務上登載不實文書2罪，對陳姓醫師提起公訴。

(中時 )