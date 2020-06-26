一名日本女學生結束在台灣課程，但入境日本採檢時，發現確診新冠肺炎，感染源指向台灣，也為台灣多日無出現本土個案留下疑雲。指揮中心接獲日方通報後，立即展開疫調，掌握她在台期間的123名密切接觸者，今(26日)公布接觸者經檢驗全為陰性。而資深媒體人董智森在節目中則痛批，「問題是誰感染給她？她在台灣四個月了...」。

董智森今在「小董真心話」節目中談到，這次端午連假，墾丁湧進爆量人潮，國道五號也塞20幾小時，這代表「大家傾巢而出」，但他也擔憂全球疫情高漲，「民眾只是被台灣媒體、陳時中騙了，其實疫情是險峻的...」。

董智森說，指揮中心今開記者會，發言人莊仁祥講女學生PCR檢測的Ct值在37到38間，在台灣會被認為是弱陽性，屬於灰色地帶，究竟是偽陽性還是弱陽性仍有爭議；對此，董智森批，「但問題不是女學生會不會感染給其他人了，講難聽點跟台灣人無關，問題是誰感染給她？畢竟她之前是在台灣四個月」。

董智森也說，「政府不敢普篩，所以確診量就少阿，所以我們一直告訴你 不要太相信政府 ，我們看到墾丁、雪隧人潮，這要怎麼講呢？其實很多東西是矛盾的...」。

(中時電子報)