中職樂天桃猿隊今（26）日與統一獅之戰，賽前找來台灣戲劇界紅星張東晴開球，桃猿派出陽耀勳接球，最大的亮點是張東晴開球結束後，陽耀勳將她熊抱懸空轉了一轉，成了今年最驚天動地的開球，這一抱讓張東晴好害羞！

張東晴表示，自己以前對棒球的概念，大部是國際賽事，不過，最有印象的國際棒球比賽，必須要回到7、8年之前了，她坦承，喜歡小顆的球類運動，比如桌球、撞球之類。

張東晴本來很害怕投球，因為她去過大魯閣打擊場練投，很多都是暴投、球不知道投去那裡去，所以今天開球還是滿緊張的，還好經過猿隊球員陽耀勳的指導、大約訓練20分鐘後，感覺投得還滿OK的。

對於遭到陽耀勳驚天一抱，她說，本來以為只是抱抱而已，沒想到陽耀勳用力將她抱起，並且雙腳懸空旋轉一大圈，這麼驚天動地的抱法，讓她有點害羞！不知道會是這麼熱烈。

還有什麼讓張東晴害羞？就是親自在球場近距離看到台灣職棒球員的感覺，張東晴驚訝表示，原來台灣職棒球員的顏值很高，所以與球員練球的時候，讓她覺得好害羞。

(中時 )