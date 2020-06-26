中央流行疫情指揮中心日前宣布，優先開放11個低風險國家及地區的境外應屆畢業生返台後，8名在台就學的香港學生26日搭機抵台，這也是新冠肺炎疫情爆發、睽違4個多月後，首批入境台灣的境外學生。

這批學生分別搭乘華航CI910及澳門航空NX620班機從香港及澳門出發，其中7人下午4時左右搭乘華航班機抵達桃園機場，下機後由專人引導，入境後前往境外生的專用報到櫃台辦理報到手續，在確認身分及文件無誤後，隨即搭乘防疫車隊車輛，前往各校安排的防疫旅館居家檢疫14天。

對於台灣終於解禁，開放境外生返台，每位學生難掩興奮之情，在中央大學就讀的鄧同學說，很感謝台灣讓她有機會回來，雖然無法參加畢業典禮，不過還是很希望親自返台辦理離校等手續。台南應用大學應屆畢業生張同學表示，雖然學業已經告一段落，不過有一些交接手續和申請文件還是要親自辦理，原本以為回不來了，不過當得知禁令解除時，學校就積極協助她申請返台，現在如願以償，她希望居家檢疫14天結束後，「一定要吃好吃的！」

教育部表示，中央流行疫情指揮中心根據疫情變化，每兩周更新低風險國家及地區名單，因此通知各校提出7月5日前返台的境外生名單，目前已同意14校共62人申請入境，其中包括36名香港學生及26名澳門學生。

(中時 )