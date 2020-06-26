每到端午處處飄散著粽香，不管是市售粽子還是自己在家包粽和家人一起分享，但夏天天氣悶熱、細菌繁殖旺盛，使食物容易被細菌污染，正是感染性腸炎的好發季，萬芳醫院消化內科張智翔醫師提醒，若出現3天以上的不適症狀，建議盡速就醫治療。

張智翔表示，吃到被細菌污染的食物，毒素症狀最快會在6個小時內，晚則在48個小時發生，因此在就醫的時候，需要仔細回想一下自己吃了些什麼食物。一般來說，吃壞肚子大多只要適當補充水分，且飲食上要以清淡為主，通常大部分的人會在3天之內恢復健康；但若合併有高燒、尿少及頭暈等症狀，就一定要馬上就醫。

此外，適逢端午節連假，不少家庭都少會收到許多粽子禮盒，若無法立即吃完，建議要冷凍保存，吃粽子之前也要確實蒸熟，避免粽子受到仙人掌菌毒素的污染。

由於一個粽子的熱量接近一個正餐，但因為粽子的纖維質不足，因此，建議一餐最多吃一個粽子就好。萬芳醫院營養師邵若瓴說明，一個傳統肉粽大約200～250公克，相當於3～4份全榖雜糧類、1～2份豆魚蛋肉類，以及2份油脂，熱量大約是450～520大卡。

因此，建議選擇高纖維的雜糧粽，再搭配0.5～1碗的蔬菜，以額外增加膳食纖維的攝取；飯後可以搭配一份水果，除了幫助消化、增加維生素攝取外，還能增加飽足感，飲食也比較均衡。

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(中時電子報)