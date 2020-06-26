美國聯邦調查局(FBI)局長克里斯多夫．雷（Christopher Wray）警告說，中共對美國構成極為嚴重的國家安全威脅，美國正動用巨大資源調查2000多起與大陸官方有聯繫的案件，平均每10個小時便啟動一項調查。

據《美國之音》報導，克里斯多夫．雷在接受《福斯新聞》採訪時表示，沒有一個國家比大陸對於美國的創新、經濟安全以及民主理念等，構成更大的威脅。

他表示，與大約10年前比較，FBI目前正在進行的與大陸有關聯的經濟間諜調查激增了約1300%。大陸正在對美國展開一場智慧財產權盜取、經濟間諜、針對美國商業及學術研究機構的網路侵入的攻勢。

克里斯多夫．雷說，大陸試圖從美國幾乎所有行業且不論大小公司偷取資訊，從《財富》100強公司到新成立的公司，從農業到高技術，從航空到醫療，到學術研究機構。而且不僅通過傳統的政府人員，還通過非傳統的收集者，包括商人、高級科學家、高級學術人員。這些人都通過不同方式獲得獎勵，偷取美國的創新及機密資訊帶回大陸。

不過，克里斯多夫．雷強調，這不事關大陸人民或華裔美國人，這事針對的是大陸政府和中共。

他還表示，中共對影響美國的選舉有興趣，希望影響美國的政治思維和政策，試圖轉向對大陸更友好、親中共的方向。有時候，這些行為與選舉問題攪纏在一起。

在有關新冠病毒的來源問題上，克里斯多夫．雷表示，到目前情報界沒有更多的資訊可以補充，目前仍然沒有充足的資訊瞭解病毒是如何在武漢出現。

此前，克里斯多夫．雷去年7月在國會參議院司法委員會上作證時，曾發出警告稱，中國大陸是美國現今最大的反間諜威脅。

(中時電子報)