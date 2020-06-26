國際貨幣基金組織（IMF）25日表示，過去兩個月全球總體融資環境有所改善，但金融市場表現與實體經濟走勢之間出現脫節，可能導致風險資產價格回調並威脅經濟復甦。

IMF在當天發佈的《全球金融穩定報告》更新內容中說，風險資產價格在今年初暴跌後已有所反彈，全球基準利率普遍下降，過去兩個月全球總體融資環境已有所改善。主要經濟體央行採取降息、擴張資產負債表等積極行動，提振了市場信心。

但在巨大不確定性影響下，金融市場表現與實體經濟走勢之間出現脫節。

IMF警告，一系列因素可能引發風險資產價格下跌和加大金融壓力，包括經濟衰退的深度和持續時間超過目前投資者預期、新冠疫情反彈引發新的防控措施出爐、地緣政治緊張局勢或社會動蕩導致投資者情緒逆轉，以及投資者對央行政策支持力度預期被證明過於樂觀

導致對資產定價重新評估。

IMF指出，新冠疫情也可能使其他的金融體系脆弱性問題暴露。例如，面臨嚴重經濟衰退，已開發經濟體和新興經濟體高企的企業和家庭債務可能變得難以控制；借款人資不抵債給銀行帶來損失，可能會考驗一些國家銀行業的抗風險能力；部分新興和前沿經濟體正面臨

再融資風險，一些國家已難以進入市場融資。

IMF呼籲，各國決策者在繼續支持實體經濟的同時，需密切關注金融脆弱性並維護金融穩定。

(中時 )