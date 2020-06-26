前高雄市長韓國瑜被罷免後，有粉專轉貼一張圖，驚見高雄一些驚人場景：三民區水溝蓋補丁、大社區的草沒人清、楠梓區馬路一條線補丁...，不禁酸說，基本功竟然可以散得那麼快？

臉書粉專「澄清號」貼出一張圖片，裡頭出現的一些場景，都是熱心市民所通報，認為市府螺絲已鬆了。「澄清號」小編表示，6月6日到現在，還不到一個月的高雄，市民覺得好嗎？代理市長恢復每天晨會、換掉Love高標誌、說路平水溝通是基本的，但是基本功竟然可以散得那麼快？

小編質疑，公務體系的SOP是一樣的，但是領導人是否重視、是否有把市民需求放在心上、是否有認真監督、是否有杜絕舞弊...這些工作上的態度是大不同，防疫也出現破口，現在各區的路平、河川整治似乎也出現了問題。

小編表示，市長是誰有沒有差？市府團隊變動有沒有差？請市民朋友自己擦亮眼好好觀察吧。

網友紛紛說，「那些從北部特地搭車回去投票的人，覺得這才是高雄吧？」、「92萬市民所鍾愛的復古懷舊風！」

高雄市長韓國瑜被罷免後，有粉專轉PO如今的高雄：水溝蓋補丁、草沒人清...。(翻攝臉書粉專「澄清號」)

(中時電子報)