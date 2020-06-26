新北市一名5歲女童今下午與父母前往汐止遠雄廣場逛街時，從二樓搭乘電扶梯往下時，疑似鞋子捲入手扶梯，右腳食指與無名指遭手扶梯夾斷、意識清醒，由母親陪同送往內湖國防醫院，詳細事發經過待警方釐清。

警方指出，救護人員迅速將女童送醫治療，事發後消防人員與遠雄工作人員立即將該手扶梯停駛，並協助將女童斷肢撿回並迅速送醫縫合，目前女童無生命危險，由家屬陪同治療中。

遠雄發言人楊舜欽指出，賣場電梯維運正常，並立有吿示搭乘時，需注意布希鞋與涼鞋的安全性。

楊舜欽說，該名女童五歲著布希鞋，不慎捲入電梯停止運作後，立刻通知消防救護單位，工務配合拆卸後，女童已經送醫縫合。賣場同仁全程陪同，並負責善後。

楊舜欽說，布希鞋由於鞋面寬、鞋底厚很容易無意間太貼近梯間齒座，加上腳底與鞋面摩擦力小，鞋底與電梯面摩擦力大，孩童的腳容易反應不及而遭捲入。發生意外，實感遺憾，後續將全力協助女童與家屬。

(中時 )