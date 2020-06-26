中華網龍自製研發的MMOPRG手遊《黃易群俠傳M》24日啟動「群易相挺」，事前登錄活動及封測程式預先下載，參與活動即可領取超值禮包，還有多項封測限定好康送給玩家！官方也宣布遊戲將於7月2日展開萬人刪檔封測，並帶來黃易經典武學、心性系統等深度玩法介紹，帶領玩家回顧當年闖蕩江湖、刻骨銘心的武俠之路！

●重現黃易經典 「武學系統」引領入門

「武學系統」為《黃易群俠傳Online》最具代表性的核心玩法，也是玩家最熟悉的遊戲內容，除了完整移植至《黃易群俠傳M》之外，更針對手機特性打造優化便利的操作介面，帶來更順暢的戰鬥體驗！

「武學系統」分為【外功】、【內功】、【共通】、【特殊】四大項，【外功】以使用武器做為區隔，共有刀、劍、拳、槍、棍等五個派系，各自擁有九階段不同的武功，依照角色等級、屬性、前一階武功等級開放不同階段，而各式武功也會隨著武功等級提升依序開放特有殺招（25級）、最強殺招（50級）及兩種絕學（100級以上）。

外功技能介面(圖/中華網龍提供)

【內功】分為「佛門」、「道門」、「魔門」三種門派，玩家可在5級的主線任務中選擇心儀的門派加入；【共通】技能大多為被動效果提升角色屬性，雖有前置技能等級限制，但不受限於武器或門派；【特殊】技能分為「特殊」、「夫妻」兩大類，「特殊」為高等級被動技能，可獲得大量屬性，而未來隨著遊戲改版開放結婚系統，玩家結為夫妻後，還能獲得「夫妻」技能的被動屬性加成。其中【內功】、【共通】都可透過打怪獲得的秘笈習得及提升等級。

內功技能介面(圖/中華網龍提供)

●全新玩法「心性系統」 武學境界再進化

《黃易群俠傳M》除了還原遊戲經典內容之外，也加入了全新玩法「心性系統」，以【佛心】、【道性】、【魔種】分別對應佛、道、魔三種偏性，【佛心】專攻解除異常狀態、攻擊輔助、防禦輔助技能；【道性】專攻恢復氣血、救治瀕死玩家及特殊輔助技能；【魔種】專攻施放異常狀態、遠距傷害及輕功。玩家在進行主、支線任務時，通過對話中的不同選擇得到佛心、道性或魔種的心性經驗值，心性等級提升後，將自動覺醒該等級開放內功至1級，後續升級則需使用秘笈或尋找導師提升等級。

心性系統【佛心】、【道性】、【魔種】(圖/中華網龍提供)

心性點數配置(圖/中華網龍提供)

《黃易群俠傳M》將於7月2日至7月6日展開封測活動，本次刪檔封測共推出Android APK及PC電腦版本，讓玩家可以跨平台自由體驗，還有多項封測專屬活動和限定回饋，待玩家來體驗！即日起正式開放「群易相挺」事前登錄，參加活動除了可以獲得超值好禮「有情有易包」，官方還特別加碼祭出公測限定虛寶，只要在活動期間成功邀請10位好友加入，就能帶走總價值近萬元的遊戲虛寶，包含整套「俠客時裝」以及大量「祝福武器卷軸」、「祝福防具卷軸」等多重獎勵，讓玩家在遊戲上市後搶先贏在起跑點，成為黃易大師筆下的一代奇俠！

「群易相挺」事前登錄活動 多重獎勵等你拿！(圖/中華網龍提供)

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