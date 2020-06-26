人畜共通傳染病「坦布蘇病毒」在台現蹤，南市動保處下周起將啟動監測，針對41處蛋鴨場採檢。（南市府動保處提供／莊曜聰台南傳真）

全台首度在蚊子上驗出新興的人畜共通傳染病「坦布蘇病毒」，對人體的影響不大，但此疾病好發於產蛋期的蛋鴨及種鴨，症狀為食量與產蛋率大幅下降，台南市動物防疫保護處也通知南市41處蛋鴨場加強防範，下周起配合農委回防檢局啟動監測估做，1周可完成全市蛋鴨場採樣送驗。

南市府動保處指出，坦布蘇病毒也是藉由病媒蚊叮咬來傳播，已通知全市養鴨業者加強防範，注意禽場環境衛生，清除病媒蚊，如發現蛋鴨有精神沉鬱、生長遲緩、下痢、產蛋率下降等異常情形時，應立即通報。

南市府農業局長謝耀清說，南市共有41場蛋鴨場，飼養鴨數量19萬3000隻，僅次於屏東及彰化縣，動保處將在下周起對全市蛋鴨場進行採血檢測，現已派遣防疫消毒車加強禽場及周邊公共區域防疫消毒工作，並發放消毒藥劑供禽場防疫消毒，也輔導業者在禽場內加掛捕蚊燈，加強各項生物安全防疫措施。

動保處指出，目前並無研究支持坦布蘇病毒會威脅人體健康，而鴨蛋、鴨肉只要經煮熟食用，即無傳播風險，民眾可以放心。

(中時 )