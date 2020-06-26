32歲韓國男星李準出身男團「MBLAQ」，和演員庭沼珉低調交往近3年，今（26日）傳出分手消息，讓不少網友直呼可惜。

據韓媒報導，李準和庭沼珉結束近3年的戀情，經紀公司也證實分手，表示「因為聚少離多，行程繁忙導致兩人漸漸疏遠，決定集中在各自的工作上。」

李準和庭沼珉2017年合作韓劇《爸爸好奇怪》結緣，在男方入伍服役後，2018年被拍到甜蜜約會，兩人便透過公司承認是在2017年10月開始發展成戀人關係，沒想到交往2年半仍分手。

(中時電子報)