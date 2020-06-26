就算染疫仍要完成終身大事，結果卻是造成參加的親友也感染新冠肺炎！印度有一名新郎在「身體極度不適」的狀況下，依舊堅持舉辦婚禮，沒想到新郎在婚禮隔天病情惡化病逝，家人也在未通報的情況下立刻將遺體火化，當天參加婚禮的親友ˋ中，有31人感染了新冠肺炎。

這名來自比哈爾邦（Bihar）的新郎，為了如期完成婚禮，特地包車從工作的古爾岡（Gurgaon）返回帕特納（Patna）村落，還邀請各地親友參與，沒想新郎病情隔天惡化，雖然送醫仍宣告不治，誇張的是家屬在沒有通知衛生官員情況下，就將遺體火化，沒有進行新冠肺炎檢測。

家人在未通報的情況下立刻將新郎遺體火化，有31人因此感染新冠肺炎。（圖／Gulf News、Reuters）

所幸一名參加婚禮的親友發現這個情況，並得知新郎工作地點是印度疫情嚴重的地區之一，因此向衛生官員回報，衛生單位也即刻安排了然員前往當地，採檢206名參與婚禮的賓客，發現31人確診。

至於這場婚禮所在的比哈爾邦疫情也逐漸攀升，過去幾天有超過12名醫生、衛生人員和警察確診，其中有至少5174名確診病患是印度封鎖後，被迫返家的流動工人，讓當地政府不得不關閉全邦1.3萬個疫檢中心，要求民眾除非重症，否則請先進行自主隔離。根據約翰霍普金斯大學數據，印度累計確診人數達47萬3015人，是全球染疫人數第4多的國家；死亡人數來到1萬4894人，但仍有許多人缺乏警戒心，忽視疫情的嚴重性。

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(中時電子報)