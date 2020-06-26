嘉義市府提醒紙本、雲端發票，都要記得加入LINE活動登錄才能參加抽獎。（廖素慧攝）

嘉義市購物節消費600元可參加抽獎，日環食奇景接續端午節連假，人潮強強滾，發票已登錄購物節LINE官網的抽獎活動，有消費者買了600元粽子，希望博得「包中」好運氣能抽中大獎。

嘉義市政府建設處工商科表示，嘉義市購物節自本月21日開跑至25日，已有2000多人加入LINE好友，累計發票登錄近700張，很多人購物取得發票後不一定馬上登錄，提醒消費者不管是紙本、雲端發票，都要記得去登錄才能參加抽獎。

工商科表示，購物節活動至8月31日止，7月起更能搭配中央安心旅遊補助、振興券，一整個暑假來嘉旅宿、血拚就對了，相關資訊、遊程介紹、發票登錄抽獎活動，可上2020嘉義市購物節臉書粉絲專頁及相關官網查詢。

嘉義市排隊名店「福源肉粽」也是購物節特約商店，端午節連假趕訂單包粽子，負責人林博閎說，提供消費者買超值組合套餐送私房菜活動，消費600元可以持發票參加抽獎。

現場排滿等著美味粽的顧客，有顧客買了600元粽子，開心說，回家要趕快加入活動專屬LINE官方帳號登錄發票，買粽子、吃粽子一定「中」大獎。

(中時 )