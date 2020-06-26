放暑假了！後疫情時代，各地推活動、拚經濟，台中市南區福平里為讓在家悶壞的大小朋友，有一個開心的暑假生活，今年舉辦多項活動，有親職教育、兒童科學營等活動，讓小朋友開心放暑假，南區福平里長張啟龍表示，區里有特色或共融公園，讓民眾在假日不用人擠人也能安心享天倫之樂。

張啟龍指出，現代人忙碌，有許多家長面臨與青春期的孩子無法搭上話窘境，尤其新住民家庭教養現況、困境與親職教育需求，更要專家協助，暑假期間邀親職教育團體《心之橋》，經心理諮商師，讓家長一起學習交流。

張啟龍表示，另透過禪繞畫的學習，家長小孩一同進行具有心靈療癒力的創作方式，透過一筆一畫構成圖樣的過程，讓大人小孩在放鬆又專注的狀態下，完成一幅繪畫，並從中得到平靜，叫做「禪繞畫」。

福平里在暑假期間舉辦小小DIY科學營，主題《手做液壓挖土機、樹葉書籤》讓小朋友過觀察及實際操作了解科學原理，張啟龍說，主要讓孩子獨立完成1件需要手腦並用的手工作品，激發其興趣，最後完成者將頒發結業證書。

(中時 )