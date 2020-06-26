國家領導人有忙不完的公務，為了國事，連終身大事都得先擱一邊。丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）25日在個人IG宣布，下月將出席歐洲理事會的新冠肺炎會議，因此婚禮要第三度延期了。

歐盟各國領袖7月17到18日，將在布魯塞爾開會，討論預算與疫情後的復甦方案。這是新冠肺炎疫情爆發後，歐洲各國領導人第一次面對面碰頭。

41歲的佛瑞德里克森在IG上傳自己和未婚夫波歐‧騰伯格（Bo Tengberg）的合照，並寫道，她很期待嫁給這個男人，理事會會議時間正好在禮拜六（18日），也就是原定的婚禮日期。「真要命。不過，我必須盡我的職責，保護丹麥的利益」「我期待對波歐說我願意（幸運的是，他很有耐性）。」

丹麥、瑞典、奧地利與荷蘭，均反對提供紓受疫情嚴重衝擊國家紓困的方案。

騰伯格與佛瑞德里克森的婚禮堪稱好事多磨，2人最早決定在去年夏天成婚，不過因為大選決定延後。

(中時 )