萬家香隊以2分06秒82的成績奪冠。（賴彥竹攝）

第10屆新北市議長盃龍舟錦標賽決賽今日在蘆洲微風運河廣場，備受矚目的男子組，由萬家香以2分06秒82的成績奪冠，8連霸抱走獎金60萬元；女子組由去年冠軍富基時尚婚宴會館隊以2分22秒90成績摘下后冠；混合組由第一次參賽的鷗漫露營地樹豆龍舟隊以2分21秒77成績搶下冠軍寶座。

歷經2天精彩賽事，男子組常勝軍萬家香隊、大黑馬WETPRO隊角逐冠、亞軍，兩隊旗鼓相當，不到1秒之差，萬家香隊以2分06秒82的成績奪冠，WETPRO隊以2分07秒74成績拿下第二；而曾被新北市長侯友宜戲稱為「永遠的第二名」新北市消防局隊與總決賽擦身而過，以2分13秒40獲得第5名。

萬家香隊教練侯鴻章說，今年台北、新北賽事撞期，但因新北賽事規劃，較能接軌國際賽事，採用競技龍舟，槳、救生衣符合國際規範，就讓隊伍自備，相對也較衛生。

侯鴻章也說，感謝萬家香多年贊助運動員，讓運動員無後顧之憂專心受訓，隊員在運動科學訓練下，提升速耐力，才有今年的成績，獎金也將貼補隊員平時訓練的開銷、提升訓練品質。

今年議長盃龍舟賽受新冠肺炎疫期影響，未開放外籍人士組隊參賽、民眾入場觀賽，改採用線上直播方式，讓民眾一覽賽事，總計2萬人次觀看，民眾也踴躍參與「冠軍神預測」、「端午粽樂樂」及「防疫祈福牆」等線上活動，主辦單位將陸續抽出各項大獎，並於7月7日公告得獎名單。

(中時 )