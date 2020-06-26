彰化縣芳苑鄉立言街在端午節一早，有民眾發現路口竟有6隻流浪狗被虐殺，而且客意放置在路中排成一排示眾，狗屍已腐爛發臭，警告意味濃厚，經過動物防治所調查後，又在附近草叢內發現1隻遭同樣手法虐殺的流浪狗，確認是經過毒殺後焚燒曝屍，總計有7隻狗遭毒手，但該處並非第一現場，目前度物防治所仍配合警方積極緝凶。

昨(25日)有民眾將6隻狗屍排在路中央曝屍的殘忍景象拍下後，貼上臉書社團「二林大小事」，痛批虐殺者「殘忍至極」、「喪盡天良」，引起地方人士關切，芳苑警分局調查後天男子到案，但該男子否認虐殺流浪狗，只承認有移動狗屍，目前警方仍持續調查這起慘忍的殺狗事件。

網友在臉書社團貼文表示，經過立言路時不經意回頭，看到地方「一堆土灰灰」，還以為燒過樹枝、樹幹濫丟，好奇心驅使，哇！是6條生命慘死，殘忍地景象，讓人看到傻眼，心跳幾乎停止，恐怖、氣憤的情緒，久久無法平復，是誰這麼狠心，一口氣殺了6條口，還故意晾屍街頭。

網友PO出照片，希望緝凶，掀起網友義憤難當，埔鹽鄉長許文萍擔心天氣熱，容易引起惡臭、傳染病，表示要立即請人處理，但是有動保人士表示，這是故意虐殺動物事件，請大家不要掩埋或焚毀屍體等。

(中時電子報)