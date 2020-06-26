香港邦瀚斯「中國書畫」拍賣將於7月7日舉槌，此次將有11幅徐悲鴻及其高徒之作，首次釋出市場。

倫敦高校中國委員會（UCCL）所珍藏的徐悲鴻及其弟子的作品，係1946年，雖正值中國內戰，年輕藝術家外派留學的機會甚微，且倫敦也因為二戰飽受創傷，百廢待興，但張蒨英、費成武、張安治及陳曉南，仍在徐悲鴻的安排下負笈倫敦拓寬視野。

四位首度遠渡重洋的學子受到當地有關機構的接待，其中贊助並照拂四位囊中羞澀藝術家的UCCL，是專注教育資助之慈善基金會，多年來致力資助中、英學生交流，並於英國本土推動中國研究及中文教育。為表謝意，透過畫家吳詠香父親，即民國政府外交官吳靄宸博士從中接洽，這組共11幀畫作於上世紀50年代初贈予UCCL。

除了張安治等四人的作品外，這組畫作還包括了徐悲鴻及同輩大師齊白石、陳樹人之佳構。多年來，這組畫作大隱於英，在國際間亦鮮為人知。每幅作品均保留50年代畫框，頗為難得。

後疫情時期，香港邦瀚斯表示，拍賣會有可能以閉門形式進行，預展則採取預約安排。

(旺報 )