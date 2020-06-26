鶯歌區鶯歌火車站的第一月台軌道，1名40歲男子掉落軌道上。（讀者提供/『林俊翰』翻攝）

鶯歌區鶯歌火車站的第一月台軌道，1名40歲男子掉落軌道上。（讀者提供/『林俊翰』翻攝）

今天晚上6點，鶯歌區鶯歌火車站的第一月台軌道，驚傳1名40歲男子掉落軌道上，意識模糊但有呼吸心跳，因為面部著下，滿臉鮮血，幸未被火車撞上，救護人員目前送往恩主公醫院搶救中，詳細事發原因待釐清。

(中時電子報)