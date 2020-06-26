鶯歌火車站月台驚見男子掉軌 滿臉鮮血意識模糊 18:442020/06/26 中時電子報 林俊翰 、中國時報、 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鶯歌區鶯歌火車站的第一月台軌道，1名40歲男子掉落軌道上。（讀者提供/『林俊翰』翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鶯歌區鶯歌火車站的第一月台軌道，1名40歲男子掉落軌道上。（讀者提供/『林俊翰』翻攝） 鶯歌區鶯歌火車站的第一月台軌道，1名40歲男子掉落軌道上。（讀者提供/『林俊翰』翻攝） 今天晚上6點，鶯歌區鶯歌火車站的第一月台軌道，驚傳1名40歲男子掉落軌道上，意識模糊但有呼吸心跳，因為面部著下，滿臉鮮血，幸未被火車撞上，救護人員目前送往恩主公醫院搶救中，詳細事發原因待釐清。 (中時電子報) #鶯歌 #火車站 #意識模糊 #月台 #驚見 也許您會感興趣 推薦閱讀 消失中的鶯歌桃 石岡果農不讓懷舊滋味說再見 16:202020/06/23 寶島 酒缸驚見發臭百萬鉅款 來源曝光名醫一生毀了 21:002020/06/23 社會 草地驚見「2m巨大蟒蛇」嚇壞路人！疑不敵炎熱高溫翻肚亡 23:022020/06/23 生活 愛河驚見分屍 小腿伴啞鈴沉冤 04:102020/06/24 社會新聞 警衝應召站 驚見自家人急穿褲逃樓頂飛天跳樓摔斷腿 09:402020/06/25 社會 半夜驚見紅衣女徘徊 警揭溫暖真相 16:052020/06/25 社會 海上驚見鹿載浮載沉 離奇景象漁夫看傻 17:552020/06/25 搜奇 妻驚見赤裸交纏照片 夫偷吃小三對話夠鹹濕 22:032020/06/25 社會 富豪旅行 推拉拉山安心遊專案 04:102020/06/26 產業特刊 豆花妹狂砸教官水球 臧芮軒夜店驚見「四腳獸」 17:142020/06/26 娛樂 社會熱門新聞 癡男天天「射」在咖啡內讓她喝 她得知後崩潰了 - 社會 又見名車自動駕駛睡著 2年前實習國道員警慘死似重現 - 社會 女捷運外遭扒光衣服裸上身 還被120KG壯男壓制毆打 - 社會 退休國中師勒斃妻後輕生 電話告知女兒：過陣子就知怎麼處理 - 社會 金門831重現萬華 外籍女不脫衣「直接進入」3分鐘解決1男客 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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