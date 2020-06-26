彰化縣政府與台灣大學公共衛生學院攜手，展開全台唯一的新冠肺炎萬人血清抗體檢測，本月13日首度啟動檢測作業，結合萬人健檢活動，在社頭國小舉行。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣衛生局攜手台大公衛院啟動新冠病毒萬人血清抗體檢測調查。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣衛生局攜手台大公衛院啟動新冠病毒萬人血清抗體檢測調查。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣衛生局攜手台大公衛院啟動新冠病毒萬人血清抗體檢測調查，由台大提供瑞士國際大藥廠生產製造的試劑。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣衛生局攜手台大公衛院啟動新冠病毒萬人血清抗體檢測調查，預計9月底完成，盼能為下一波疫情防疫預作準備。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

台灣首度出現在台日籍女學生返回日本後確診感染，被列入暫無案號的本土確診個案，新冠肺炎疫情是否反撲？備受矚目。彰化縣生局與台大公衛學院率全台之間進行大規模萬人血清抗體檢測，預計9月完成，屆時數據分析結果也將提供中央做為下一波防疫參考。

彰化縣衛生局與台大公衛學院過去攜手投入萬人健檢多年，已培養出多年合作的經驗與默契，此次率全國之先，針對彰化縣近5000名曾接受居家檢疫、居家隔離的個案，另加上5000名防疫醫護人員、長照人員及關懷者等防疫工作人員，自6月13日起啟動血清抗體檢測調查工作。

月初消息傳出後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾公開「表達祝福」，當時專家諮詢小組召集人張上淳則表示，效果有限、作用不大，因此指揮中心迄今並未積極推動大規模血液抗體檢測；而中央衛福部與疾管署，也未曾主動對彰化縣衛生局表達關心或詢問是否需相關協助。

然而，近日指揮中心發言人莊人祥卻公開表示，將視彰化縣萬人健檢血清抗體檢測結果，再與專家討論，擬定下一波防疫策略，顯示中央對此計畫的高度關切。

衛生局長葉彥伯指出，檢測試劑由台大提供、為瑞士國際大藥廠所研發，彰化縣衛生局提供經費、行政與相關人力進行採檢，檢測結果再送台大進行流行病學數據分析。

葉彥伯說，採檢調查對象包括醫療照護防疫人員、確診個案與其接觸者、居家檢疫者、居家關懷者、長照據點長者及工作人員等，符合資格者將會有衛生局人員通知、說明，確認採檢時間、地點後，再行簽署同意書並採檢送驗。盼從新冠肺炎病毒抗體實際分布情形了解社區感染情況，相關成果若中央有需要就提供作參考，盼為下一波疫情提早做足準備。

(中時 )