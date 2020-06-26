E奶名媛胡嘉嘉26日凌晨4時許與友人飲酒後返回新北市住處，卻不幸暴斃於家門前，享年41歲；據悉，胡嘉嘉女兒透露，母親半年前曾中風有服藥；經法醫相驗檢察官僅表示「依法偵辦」，初步研判為自然死亡，檢警後續將調閱胡女過去病例釐清死因。

新北地檢署檢察官26日下午會同法醫至淡水馬偕醫院相驗，胡女親友面色凝重到場陪同釐清死因，相驗過程僅半小時，檢察官離開時僅表示「依法偵辦」，經初步研判，疑為因病死亡，家屬對死因無異議，檢警後續將調閱胡嘉嘉過去病例，釐清確切死因。

(中時 )