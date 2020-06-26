E奶名媛胡嘉嘉酒後暴斃亡 檢警將調病例釐清死因 18:542020/06/26 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 胡嘉嘉親友面色凝重到淡水馬偕醫院相驗釐清死因（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 E奶名媛胡嘉嘉26日凌晨4時許與友人飲酒後返回新北市住處，卻不幸暴斃於家門前，享年41歲；據悉，胡嘉嘉女兒透露，母親半年前曾中風有服藥；經法醫相驗檢察官僅表示「依法偵辦」，初步研判為自然死亡，檢警後續將調閱胡女過去病例釐清死因。 新北地檢署檢察官26日下午會同法醫至淡水馬偕醫院相驗，胡女親友面色凝重到場陪同釐清死因，相驗過程僅半小時，檢察官離開時僅表示「依法偵辦」，經初步研判，疑為因病死亡，家屬對死因無異議，檢警後續將調閱胡嘉嘉過去病例，釐清確切死因。 (中時 ) #死因 #病例 #檢察官 #相驗 #檢警 也許您會感興趣 社會熱門新聞 癡男天天「射」在咖啡內讓她喝 她得知後崩潰了 - 社會 金門831重現萬華 外籍女不脫衣「直接進入」3分鐘解決1男客 - 社會 女捷運外遭扒光衣服裸上身 還被120KG壯男壓制毆打 - 社會 退休國中師勒斃妻後輕生 電話告知女兒：過陣子就知怎麼處理 - 社會 又見名車自動駕駛睡著 2年前實習國道員警慘死似重現 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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