6月25日消息，據媒體報道，達美航空恢復西雅圖-上海浦東航班，每週運營兩班，成為首家恢復陸美航班的美國航企。從7月開始，達美航空將運營西雅圖-上海浦東、底特律-上海浦東航線，每週各運營一班。

此前由於美國政府在2月份宣佈斷航，美國航空公司隨即也停止了陸美之間的航班，陸美之間只有大陸公司有航班，每週四班。

今年3月份，大陸民航局宣佈五個一飛行標準，國內每家航空公司經營至任一國家的航線只能保留1條，每條航線每週運營班次不得超過1班；外國每家航空公司經營至大陸的航線只能保留1條，每週運營班次不得超過1班。

6月3日，美國交通部突然發佈新規，宣佈將從6月16日起禁止大陸航空公司飛往美國。

6月4日，大陸民航局發佈關於調整國際客運航班的通知，對國際客運航班數量進行調整，並首次提出獎勵、熔斷措施，但沒有刻意針對美國進行特殊規定。

6月5日，美國政府取消暫停中國大陸所有航空公司出入美國，允許每週有兩個由大陸內地航空公司經營的往返陸美直飛航班。

(中時電子報)