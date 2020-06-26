高雄市長補選引起外界關注，國民黨徵召高雄市議員李眉蓁參選，民進黨則是推陳其邁，民眾黨為吳益政參戰。然而，陳其邁批評「李眉蓁要把前市長韓國瑜團隊找回來，無異於是把6月6日的罷免投票沒收」。對此，資深媒體人陳揮文在政論節目中則批，「陳其邁你講這句話很LOW」。

針對陳其邁的言論，李眉蓁競選發言人呂謦煒表示，我們更應該擔心被民意否決、讓高雄負債累累的民進黨陳菊團隊復辟！李眉蓁正是要延續改變高雄的使命，創下高雄市長民選以來第一次由在地人當上高雄市長，寫下高雄人真正當家作主的新歷史。

陳揮文今(26日)在節目《飛碟晚餐-陳揮文時間》中提到，李眉蓁真的會找回韓國瑜團隊嗎?但那些人應該都身心俱疲，是心理的累，不過，他也批「陳其邁講這句話很LOW...還當過行政院長」，應該回答你選情領先，畢竟天時地利都你這邊，這樣說很不大氣，應該說「我們尊重，祝福，若韓國瑜要站台輔選都歡迎」。

陳揮文也批，「你贏面這麼大，講這什麼啊...」。最後，他也直言，比較反對李眉蓁找韓團隊輔選，韓國瑜跟團隊都不要介入，讓陳其邁去玩，就算是第三名又怎樣，選舉有在比二三名嗎?一場補選要去回想為何被罷免，他認為韓國瑜離開暴風圈是比較好的。

(中時電子報)