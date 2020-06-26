觀音山竹筍季開跑，五股綠竹社區即日起每周六上午10時至11時舉辦親子採筍活動，體驗完採筍後，即送涼筍一份，下午1時至3時在旗竿湖農場餐廳舞台，也有在地音樂家登台演出，讓民眾大啖嫩筍大餐之餘，也能享受農村的音樂饗宴。

新北市農業局表示，五股綠竹社區在觀音山國家風景區內，氣溫、濕度、土壤適中，筍農耕種技術純熟，產出的綠竹筍鮮甜細嫩、甜美又可口，農村再生社區也是生態寶庫，有獨角仙、螢火蟲、蛙類等動物，是新北體驗生態、品嚐嫩筍的好去處。

五股綠竹社區理事長楊海塗說，非常感謝農業局的輔導、支援，讓社區能永續發展，至今看到許多青年返鄉就業，一起推動農村營造。

新北市政府農業局長李玟表示，農業局長期輔導社區推動友善耕作、生態保育觀念，讓社區找回生態多樣性，也讓民眾能大飽口福，邀請民眾把握假期，走訪社區，品嚐當季綠竹筍，參與親子採筍等活動，一同發掘綠竹社區的魅力。

農業局表示，即日起至9月5日止，每周六上午10時至11時舉辦親子採筍活動，每周1梯次限15人，活動內容包含認識竹筍生態、尋找綠竹筍、採筍、達人分享挑筍與保鮮等技巧；下午1時至3時旗竿湖農場餐廳舞台，也有在地音樂家登台演出，周日下午3時，有文史導覽活動，帶領民眾深入了解歷史、觀音山豐富生態。

(中時 )